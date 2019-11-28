Детский стационар в Узловой закрывать не будут

28.11.2019 15:06

Министерство здравоохранения Тульской области опровергло слухи о закрытии единственного в городе детского стационара.

Напомним, ранее такая информация распространилась в соцсетях. Узловчане выражали обеспокоенность вероятностью закрытия медучреждения и заявляли о готовности жаловаться президенту и губернатору.

«Информация, опубликованная на сторонних ресурсах и в социальных сетях, о, якобы, закрытии круглосуточного детского стационара Узловской районной больницы не соответствует действительности», — сообщили в региональном минздраве.

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