На алексинском заводе хотят сократить четверть работников

На «Алексинском опытном механическом заводе» в 2020 году могут сократить более 200 работников. Сейчас численность предприятия насчитывает около 900 человек.



О грядущих сокращения штата предприятия сообщают местные жители. Руководство предприятия эту информацию подтвердило.

«Это связано с сокращением гособоронзаказа предприятия. На данный момент задолженностей по зарплате перед работниками нет», — приводят комментарий руководства «Тульские новости».

В 2018 году «Алексинский опытный механический завод» отметил своё 120-летие. Предприятие выпускает продукцию для сферы оборонно-промышленного комплекса, а также гражданскую продукцию.

В советское время завод входит в состав Алексинского химкомбината. В 1990-е годы у предприятия начались проблемы, постепенно оно докатилось до банкротства, в 2011 году счета завода оказались арестованы.

В последние годы предприятие поддерживали госкорпорация «Ростех» и правительство Тульской области. В 2018 году завод посещал глава региона Алексей Дюмин. Тогда сообщалось о планах заключить партнёрство с предприятием «Экомаш» для создания в регионе кластера конверсионного экологического машиностроения.