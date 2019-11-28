Детская площадка - для тех, кто заплатил?

В Новомосковске на новую детскую площадку во дворе дома №21 по улице Комсомольская повесили замок, а пускают на неё только избранных.



Об этом рассказывают местные жители в соцсетях.

«Пришли с ребёнком погулять на площадку — там висит замок. Это единственная площадка в районе площади. Сделали новую и огородили забором, повесив табличку с номерами домов (наверно дети, живущие по соседству должны играть рядом в старой песочнице и кататься с горки в аварийном состоянии). Замок висит круглосуточно! Детей там нет! Зачем тогда были потрачены немалые денежные средства для создания площадки, если детей туда не пускают?!», — возмутилась одна из жительниц в популярном городском паблике «Подслушано Новомосковск».

Эту площадку установили после трёх лет ожиданий по программе «Народный бюджет». Ход работ контролировал лично глава городской администрации Алексей Бирюлин.

Жильцы дома №21 в соцсети написали, что сдавали по 3 тысячи рублей, поэтому там играют только те, кто сдавал деньги — им выдали ключи.

«Правильно! Пусть нищеброды смотрят с завистью», «Афигенно придумали, отличное разделение детей. А можно у вас приобрести абонемент на посещение вашей площадки?! Наверно только в нашей стране такое может быть», «И как вы там гуляете? Пришли открыли, зашли и закрыли с обратной стороны, чтоб чужие не вошли. Так что ли?» «А „социальный вариант“ площадки для детей из финансово неблагополучных семей есть? Ребёнок деньги сдать не может, так его права отдыхать во дворе лишили? Пусть смотрит на красивый мир с другой стороны?», — комментируют другие жители.

Есть и другая версия — площадка открыта с утра до вечера, а на ночь её закрывают для того, чтобы не испортили хулиганы. Местные журналисты побывали на детской площадке и лично убедились, что доступ на неё закрыт.