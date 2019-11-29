В Тульской области мужчину осудили за преступление 14-летней давности

27 ноября Суворовский районный суд вынес приговор 48-летнему жителю Анадыря за преступление, совершённое в 2005 году.



Мужчина во время попойки поссорился со своим собутыльником и начал его избивать. От полученных травм потерпевший скончался. Злоумышленник скрылся и находился в розыске до марта 2019 года. Его соучастника осудили в 2008 году.

Уголовное дело на жителя Анадыря было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Присяжные единогласно признали мужчину виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.