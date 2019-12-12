На счетах региональных фондов капремонта осело 135 млрд рублей граждан

Региональные фонды капитального ремонта не освоили 135 млрд рублей, внесённых гражданами.



Такую информацию озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов на пресс-конференции «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года».

«У нас есть Фонд развития ЖКХ, ДОМ.РФ, фонды капитальных ремонтов. Какие ещё средства нужны для поддержания жилья, если у нас на фондах капитального ремонта, на остатках у этих организаций 135 млрд рублей находится? И абсолютно точно в этом году эти деньги потрачены не будут», — сказал он.

Ранее Счётная палата в ходе анализа реализации региональных программ капитального ремонта в 2018—2019 годах пришла к выводу, что они не справляются со своими задачами.