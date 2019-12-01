Туляки могут дать отпор работодателям, навязывающим дополнительный труд

Конституционный суд России запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции и увольнять его за отказ их выполнить.



Это следует из постановления Конституционного суда, в котором отмечается, что трудовая функция — это конкретный вид поручаемой работнику работы. Она может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях, также за иную дополнительную работу полагается доплата.

В суд пожаловался бывший работник Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Поступая на должность профсоюзного правового инспектора труда, он согласился также исполнять обязанности технического инспектора труда за доплату, но через 1,5 года отказался от такого совместительства. Позже работодатель изменил должностную инструкцию правового инспектора труда, дополнив её обязанностями технического инспектора.

Мужчина с этим не согласился, и за это его уволили. Он подал в суд иск о восстановлении на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, однако добиться этого не смог.

Конституционный суд решил, что дело заявителя должно быть пересмотрено. Суд заметил, что для ведения общественного контроля профсоюзы учреждают должности правовых и технических инспекторов труда, чьи функции не идентичны, а произвольное объединение их должностных обязанностей не предполагается. Единые права профсоюзных инспекторов также не допускают и увольнения в случае отказа от выполнения этих обязанностей. Не вытекает такая возможность и из правового статуса профсоюзов, которые являются самоуправляющимися и независимыми объединениями граждан.