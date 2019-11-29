Депутат Тульской областной Думы от ЛДПР Александр Балберов на заседании по вопросу принятия регионального бюджета на 2020 год назвал его кособоким и ведущим в минус.



«Я храню все бюджеты области начиная с 2013 года. Итак, доходы бюджета 2013 года — 49 млрд рублей, доходы бюджета 2020 года — 81 млрд рублей, что в цифрах показывает рост почти в два раза. А вот в реальных значениях: рубль 2013 года — 32 рубля за доллар, сегодня — 62 рубля, нефть — 100 за баррель, а сегодня 40-60.

По отношению к бюджету 2013 года бюджет 2020 года меньше. Причём дефицит бюджета 2013 года был 5 млрд рублей, дефицит бюджета 2020 года — 6 млрд рублей. Коллеги говорят, что бюджет несбалансированный, я говорю, что он кособокий. Мы с вами идём в уверенный минус», — отметил депутат.