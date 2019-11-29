На главу алексинской фермы, где погибал скот, завели четыре административных дела

Тульская природоохранная прокуратура обнародовала результаты проверки на ферме в алексинской деревне Большое Шелепино.



Местные жители больше года жаловались, что фермерша Ксения Потехошкина содержит скот в ненадлежащих условиях. Более десятка коров и лошадей находились в истощённом состоянии. На ферме ежегодно гибли коровы, которых закапывали в траншее неподалёку.

После выезда сотрудников прокуратуры, полиции и минсельхоза на ферму был наложен карантин, здесь провели дезинфекцию территории.

Как установила прокуратура, глава крестьянско-фермерского хозяйства Потехошкина К. В. нарушала закон РФ «О ветеринарии» и «Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации». В 2019 году скот не был вакцинирован против бешенства и сибирской язвы, не проводились диагностические исследования на лейкоз и бруцеллез.

Территория фермерского хозяйства по периметру не огорожена, нет площадки для складирования навоза и дезинфицирующих ковриков перед входом в животноводческое помещение, отсутствует достаточный запас кормов и ветеринарные сопроводительные документы на них.

Кроме того, индивидуальный предприниматель не известила государственную ветеринарную службу о факте нахождения биологических отходов (трупа крупного рогатого скота, костей животных) на используемом земельном участке. Труп коровы был сброшен в ров, находящийся на участке, и не утилизирован в установленном законом порядке.

В отношении фермерши вынесены постановления о возбуждении административных дел по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.7 (сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний), ч. 1 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), ч. 3 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Комитет ветеринарии Тульской области.