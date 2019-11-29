В Алексине отменили депутатское решение о переводе леса под застройку жильём

29 ноября в Алексине на заседании муниципальных депутатов отменили решение о переводе участка соснового бора под застройку жильём.



Напомним, в 2018 году около 1,5 га земли по инициативе городской администрации вывели из рекреационной зоны в зону «Ж-4», позволяющей строительство многоэтажных домов.

В течение 2019 года вокруг этого участка возник большой общественный резонанс. Жители собрали более 1,5 тысяч подписей за сохранение леса от вырубки и застройки.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал алексинцев, подчеркнув, что застройка лесных и парковых зон недопустима на территории всего региона.

22 ноября на заседании рабочей группы было решено поддержать перевод рассматриваемой территории в зону «Р».

«Низкий поклон всем, кто принимал участие в борьбе за этот лес, кто собирал подписи, ставил подписи. Всем, кто создавал давление на власть. То, что гражданское общество победило в данной конкретной ситуации, очень важно», — отметил избранный в 2019 году муниципальным депутатом общественный активист Алексей Носов.

Теперь жителям предстоит решить, каким образом следует благоустроить спасённый участок в сосновом бору.