В Тульской области могут ликвидировать типографию, печатающую местные районки: работники просят защиты у Путина

Коллектив единственной тульской газетной типографии «Печатник» просит президента РФ Владимира Путина защитить их от ликвидации предприятия.



Типография «Печатник» была основана в Ефремове 137 лет назад, 18 февраля 1882 года. Сейчас она является филиалом АО «Телерадиокомпания РТР». На данный момент численность работников предприятия составляет 27 человек, средняя заработная плата — 25,5 тысяч рублей.

В обращении говорится, что печать районных газет Тульской области хотят вывести за пределы региона, таким образом, у ефремовской типографии сократится количество заказов и объём производства, соответственно, выручка.

В последние 4 года выручка типографии держалась на уровне 50 млн рублей ежегодно. Основные госзаказчики — ГУ ТО "Телеканал «Тула», администрация Тулы, Тульская городская Дума.

"За время существования неоднократно претерпело смену собственников и форм собственности.

С 1992 г. предприятие работало с прибылью, не имела задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды, по заработной плате.

Имела постоянных заказчиков: Государственную Думу, областную избирательную комиссию, Московские издательства «Палея», «Ветеран», Министерство транспорта РФ, Московские мясокомбинаты «Бирюлёвский» и «Микоян», «Орёл-БланкИздат», Елецкий завод «Эльта» и другие предприятия Липецкой области, а так же обслуживала Ефремовский, Каменский, Куркинский, Воловский и Тепло-Огарёвский районы.

В 2008 г. ОАО «Печатник» было выставлено ФА «Росимущества» на продажу и приобретено по стартовой цене Фондом имущества Тульской области по причине того, что в Тульской области не осталось ни одной газетной типографии.

С 2008 года инвестиций в развитие полиграфической базы ОАО «Печатник» область не вкладывала. В течение 2009 года в типографию были переведены 24 районные газеты. В связи с отсутствием полноцветного оборудования типография теряла конкурентоспособность. Руководством был введён режим жесточайшей экономии, вся прибыль аккумулировалась на расчётном счёте для целей модернизации производства.

В 2012 году из бюджета Тульской области было запланировано выделение типографии 10 млн рублей на приобретение оборудования, но в июне 2012 года по письму председателя комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию фонд имущества Тульской области переименовал ОАО «Печатник» в ОАО «Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)», а 16 октября 2012 года типография стала филиалом ОАО «Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)» — типография «Печатник» (обособленное подразделение с собственным расчётным счётом).

То есть практически произошёл захват предприятия под эгидой объединения и в данной ситуации 2019 года происходит такой же захват. Выделенные бюджетные средства и часть средств типографии были использованы для нужд «Телерадиокомпании РТР», часть средств удалось сохранить.

В 2013 году типография приобрела полноцветную рулонную офсетную машину Manugraph М-360 с помощью коллег — компании «Внешмальтиграф», предоставившей беспроцентную рассрочку на 26 месяцев, комплекс прямого вывода пластин ECRM МАКО NEWS CtP с помощью компании «Терем», предоставившей беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.

Долги типография гасила за счёт собственных средств. Были приобретены также: новые компьютеры с программами; стрепинг машина; ризограф АЗ; ризограф А2; цифровая МФУ Ricoh формата АЗ+; погрузчик с захватом для рулонов; автомобиль Газель. Выполнен капитальный ремонт производственных помещений, перекрыта крыша. В 2014 году одновременно с освоением печатной машины мы обучали редакции на переход газет на полноцвет (проводили на нашей базе семинары, обучали дистанционно), в I квартале 2014 года печатали полноцветные газеты, без увеличения цены за красочность. За период с 2016 по сентябрь 2019 года предприятием выплачены: налоги в бюджетные и внебюджетные фонды — 33 млн рублей; дивиденды единственному акционеру, Фонду имущества Тульской области – 2 млн рублей.

На данный момент мы печатаем 21 районную газету (90% от всего объёма продаж), «Щёкиноазот», МВД «Лицом к лицу», ЛДПР, ВГТРК-программа, Вестник Тула, официальные опубликования ряда муниципальных образований, работаем с избирательной комиссией г. Тула, печатаем бланки строгой отчётности, имеется цифровая печать, обслуживаем предприятия Ефремовского, Каменского, Воловского, Тёпло-Огарёвского и Куркинского районов, а также работаем с физлицами.

По поводу возникших у ИА «Регион 71» вопросов по стоимости печатающихся на нашей полиграфической базе СМИ поясняем: в связи с тяжёлым финансовым положением ИД «Пресса 71» и по просьбе комитета во II полугодии 2015 года снизили цену на 20%; во II полугодии 2018 года в связи с тяжёлым финансовым положением ИА «Регион 71» и по согласованию с генеральным директором АО «Телерадиокомпания РТР» снизили цену на 15%, т. е. согласились на работу с нулевой прибылью, однако при подписании контракта три газеты были выведены в Московскую область, где печатаются по демпинговым ценам.

Для минимизации убытков от уменьшения объёмов на 4174 тыс. рублей типография предложила печатать эти газеты по цене Волоколамской типографии с доставкой за счёт типографии. Это предложение не было принято. Представленные нами расчёты прямых затрат и сравнительный анализ цен по 6 полиграфическим предприятиям нашей и соседних областей не были приняты во внимание.

За время работы с районными СМИ претензий к типографии по качеству печати, выполнению графика не было, с редакциями сложились деловые доброжелательные отношения, всегда удаётся найти компромиссные решения. При выводе печати всех районных СМИ за пределы области типография теряет объём производства в размере 20 млн рублей, компенсировать которые за счёт привлечения заказчиков из соседних областей не представляется возможным, так как во всех окрестных областях лоббируются интересы своих производителей, например, в Липецкой области редакциям дотируется стоимость бумаги при условии печатания на своей полиграфической базе, где-то применяется административный ресурс. Ранее данная информация была предоставлена собственнику (в Фонд имущества Тульской области) в октябре 2019 года.

После обращения к губернатору Дюмину А. Г. 21 ноября 2019 г. в типографию прибыла делегация для разбирательства в решении нашей проблемы.

Рабочий коллектив филиала АО «Телерадиокомпания РТР» — типография «Печатник» после встречи с делегацией, во главе с председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Пановой М. В. с юристами, которые пытались с юридической точки зрения повлиять на коллектив типографии, просит о СРОЧНОМ приёме губернатора Тульской области Дюмина А. Г., в связи со сложившейся кризисной ситуацией, возникшей на нашем предприятии, т. к. коллектив выразил недоверие генеральному директору АО «Телерадиокомпания РТР» Савельевой Е. А.:

1. Руководство Тульской области не предупредило заранее руководство нашего предприятия о готовившемся аукционе на 2020 год. Об этом мы узнали по слухам в октябре.

2. Тульское руководство подготавливало предприятие на дальнейшее сотрудничество по выпуску районных газет (24 газеты). Нами были предприняты все действия для бесперебойной работы по выпуску газет. Так по указанию директора ГУ ТО «Информационное агентство „Регион 71“» Натаркиной О. Ю. 26 февраля 2019 г. было закуплено 20 тонн бумаги форматом 80 см. на сумму 612 тыс. рублей (в данный момент газеты выпускаются форматом 88 см), в связи с тем, что все газеты перейдут на формат 80 см.

3. В июле 2019 г. проведена модернизация оборудования в составе 111111.ХЗ Комплекса прямого вывода офсетных пластин на сумму 526 тыс. рублей. Это отразилось на финансовой деятельности предприятия, за счёт чего мы несём убытки.

Вкладывая средства и руководствуясь указаниями Тульского руководства и решая эти вопросы мы были уверены, что газеты будут печататься на нашем предприятии. Однако, получив данное техническое задание об аукционе было видно, что интересы типографии «Печатник» во внимание не ставятся, так как зачем газету «Заря. Ефремов» доставлять из Ефремова на Тёпло-Огарёвскую сортировку почты, а потом обратно везти 70 км в Ефремов, т. е. доставка явно планировалась из Волоколамской типографии и конечный пункт – сортировка в Тёпло-Огарёвском районе.

Мы уверены, что специально коллектив типографии не ставили в известность, чтобы протянуть время и у нас не было возможности для защиты своего предприятия.

В сентябре 2019 г. типографию «Печатник» посетила делегация в составе Пановой М. В. и руководителей Волоколамской типографии, которые внимательно осмотрели наши цеха и оборудование (работающего предприятия) и уже тогда решали вопросы какое оборудование продавать, а какое сдавать в металлолом (о чём нам сообщила Панова М. В. при встрече 21.11.2019 г.). Мы были совершенно не в курсе, зачем к нам привезли конкурентов. После посещения конкурентов-руководителей Волоколамской типографии были телефонные звонки от неизвестных лиц о приобретении нашего оборудования.

При встрече 21.11.2019 г. Савельева Е. А. объявила, что прибылью прошлых лет, сохранившейся на предприятии, не даст коллективу пользоваться. Как же это получается? Коллектив десятилетием добровольно отказывался от увеличения достойной зарплаты и премии, собирая средства для развития предприятия и на форс-мажорные ситуации, и теперь не может пользоваться этими деньгами. Как человек, не вложивший в предприятие ни рубля, может запрещать нам распоряжаться средствами? Тем более коллектив с июля 2019 года отказался от премии (в связи с выводом трёх газет из типографии, чтобы сохранить предприятие). А теперь оказывается этими деньгами распоряжается человек, не имеющий отношения к накоплению этого капитала. Головная организация запретила пользоваться прибылью прошлых лет, выделенной по решению Совета директоров (протоколы имеются).

А также перед переговорами с нами 21.11.2019 г. списки работников типографии со средним заработком были оставлены в ЦЗН города Ефремова с просьбой трудоустройства работников типографии в связи закрытием предприятия, о чём коллективу было сказано Пановой М. В.

Нам стало известно, что заработную плату выплачивают работникам редакций из бюджета Тульской области, т. е. производится финансовая поддержка, а работают они на экономические показатели соседней области. В результате местная типография, приобретённая для печатания районной прессы, готовится к ликвидации несмотря на современное переоборудование, на которое потрачено много средств и труда коллектива.

На совещаниях губернатор Тульской области Дюмин А. Г. уделяет большое внимание, чтобы на предприятиях работали жители нашего региона и каждый гражданин имел право на стабильную и достойную работу, на нашем (пока ещё) существующем предприятии созданы все условия для этого.

Просим сохранить наше предприятие, не дать вывести печатание районных газет за пределы Тульской области и вывести нашу типографию из состава АО «Телерадиокомпания РТР».

Подписи: Митюшина Л. Е. Жданова С. Н. Самойлова Т. В. Миронова В. Н. Кузнецова Е. А. Помогаева В. И. Морева Н. Н. Агеева Т. Д. Комаров А. А. Макарова Т. И. Титова А. А. Зиновьева Н. М. Жукова Т. К. Рязанова Т. А. Долгих Л. Н. Митюшин С. Н. Федосеев А. А. Мордосов Ю. А. Титова Л. Н. Толочков Ю. К. Черникова М. А. Козлов С. Т.", — говорится в обращении, опубликованном в одном из телеграм-каналов.