В Тульской области будут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

Депутаты облдумы приняли поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».



Законопроект внёс прокурор региона Роман Прасков. В областном законодательстве долгое время были расхождения. Так, в правилах благоустройства территорий муниципалитетов не разрешается размещать транспортные средства в местах отдыха, на газонах и детских площадках, однако ответственность за это не установлена. При этом в различные инстанции поступают многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов.

Поправки дополняют закон новым составом правонарушения, предусматривающим административную ответственность за размещение транспортных средств на озеленённых территориях и детских площадках. Штраф составил 2 тысячи рублей.

Протоколы о правонарушениях смогут составлять глава муниципального образования, глава местной администрации, их заместители, руководитель отраслевого органа администрации в сфере ЖКХ и благоустройства, его заместители, а также ряд категорий работников этого органа. Дела об административных правонарушениях будут рассматривать административные комиссии.