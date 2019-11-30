В Туле на круглом столе поддержали закон о семейном насилии

28 ноября в тульском Кризисном центре помощи женщинам прошёл круглый стол на тему «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Законодательное регулирование».



В нём приняли участие представители органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций.

За 9 месяцев 2019 года в Тульской области было совершено 84 преступления в сфере семейно-бытовых отношений (на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Количество тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере за год снизилось на 4,5%.

С 2017 года семейные побои декриминализированы – за подобные деяния предусмотрено административное наказание. Таких правонарушений в 2017 году было зафиксировано 29, в 2018 году – 46, в нынешнем году – 43.

Участники круглого стола поддержали закон о семейном насилии, также отметив, что существующие нормы учитывают лишь телесные повреждения, не определяя психологическое, экономическое и другие виды насилия.

Согласно новому законопроекту, предполагается создание системы, которая должна выявлять факты домашнего насилия, не подпадающие под статьи КоАП и УК, защищать пострадавших и привлекать к ответственности агрессоров, устранять причины и условия возникновения бытового насилия. Также планируется информировать население о недопустимости домашнего насилия и о помощи, которую могут получить пострадавшие.

По данным исследования, проведённого Санкт-Петербургским государственным университетом по заказу Госдумы, каждый 40-й опрошенный в течение последнего года страдал от домашнего насилия. Жертвами в 75% случаев становятся женщины. О пережитом в детстве насилии рассказали 16% респондентов. Как правило, пострадавшие не получают необходимой защиты, что приводит к усугублению ситуации, к убийствам.

Принятие законопроекта активно продвигает в том числе политолог, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, тулячка Екатерина Шульман. Текст законопроекта доступен для обсуждения на сайте Совета Федерации.