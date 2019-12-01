Вокруг Дубны и Узловой создадут зелёные пояса

Тульская областная Дума приняла постановления о лесопарковых зелёных поясах Дубны и Узловой.



Инициаторами их создания выступили администрации двух районов. На общественных слушаниях эта инициатива была одобрена.

Зелёный пояс в Дубне будет площадью 15 га, в Узловой — 29,2 га. Это позволит установить ограниченный режим природопользования и другой хозяйственной деятельности для реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, отметили в облдуме.

Напомним, в Дубенском и Узловском районе находятся полигоны для складирования отходов. Как ранее выяснили местные общественники, на них завозят мусор из Москвы и Подмосковья. Жители уверены, что полигоны работают с нарушениями, в Дубне это подтверждала прокуратура. Жители Узловой ведут общественный контроль работы полигона, а ранее в обращении к президенту РФ Владимиру Путину сообщили о критической обстановке с экологической безопасностью населения.