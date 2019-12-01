Новомосковцы на митинге потребовали расторгнуть договор с «МСК-НТ» и запретить ввоз в Тульскую область московского мусора

1 декабря в Новомосковске прошёл митинг под лозунгом «Нет такой „мусорной“ реформе».



Жители вышли на площадь перед ДК железнодорожников с требованиями расторгнуть договор с региональным оператором по обращению с отходами, московской фирмой «МСК-НТ», запретить ввоз в Тульскую область мусора из Москвы и Подмосковья, а также остановить реформу, которая привела к кратному росту тарифов.

Ранее в Новомосковске проходила серия пикетов, на которых активисты требовали, чтобы глава горадминистрации Алексей Бирюлин исполнял запрет правительства РФ на захоронение отходов производства, в состав которых входят полезные компоненты.

Тульская область находится на 18-м месте в России по величине тарифа на обращение с отходами. По этому показателю мы обошли всех соседей по Центральному округу, кроме Подмосковья. Так, к примеру, в Рязанской области тариф составляет 296,19 руб., в Воронежской — 492,62 руб., в Калужской — 496,75 руб., в Липецкой — от 502,24 до 559,62 рубля, в Брянской — 526,75 руб., в Тамбовской — 580,29 руб. Да и не только соседей — тарифы ниже у подавляющего большинства регионов. При этом губернатор Тульской области Алексей Дюмин, основываясь на отчётах своих министров, считает тариф экономически обоснованным.

Ранее жители написали ряд обращений главе региона, в котором заявили, что повышение тарифов ЖКХ в январе 2019 года «носит антиконституционный, антинародный характер». В сумме оно составило более 14%, что в 3,5 раза превысило уровень инфляции 2018 года.

Региональный оператор «МСК-НТ», например, заложил в свой тариф: расходы на приобретение иномарок — четырнадцати Renault Duster и двух Toyota Camry; оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных и других услуг; покупку мебели, сейфов, компьютеров; расходы на служебные командировки и обучение персонала и другое.

Полная резолюция митинга

3 статья Конституции Российской Федерации устанавливает, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Российской Федерации является народ.

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Таким образом, в нашей стране провозглашена незыблемость суверенитета народа, а народовластие установлено в качестве формы правления и способа осуществления государственной власти.

Повторно заявляем о своих правах и ПРОСИМ органы власти РФ и Тульской области рассмотреть их.

Мы, участники митинга выражаем категорический протест такой «мусорной» реформе в зоне деятельности регионального оператора ООО «МСК-НТ» Тульской области и г. Новомосковска.

Мы не признаём такую «мусорную» реформу легитимной. Не было широкого и открытого обсуждения начала этой реформы с жителями Тульской области и г. Новомосковска (выбора участков, замеров ТКО и др.)

1. Обратиться к губернатору Тульской области Дюмину А. Г. с предложением прекратить ПРОФАНАЦИЮ «мусорной» реформы, заключающейся только в увеличении платы.

2. Обратиться к губернатору Тульской области Дюмину А. Г. с предложением отправить в отставку министра Панфилова Ю. Ю. министерства природных ресурсов и экологии Тульской области за проведённый конкурс выбора регионального оператора ООО «МСК-НТ» и ход мусорной реформы в Тульской области. Расторгнуть с РО ООО «МСК-НТ» соглашение, заключенное по результатам конкурса.

3. Обратиться в Росприроднадзор и прокуратуру Тульской области с требованием провести проверку совместно с общественниками по фактам нарушений, связанных с мусорной реформой.

Мы требуем:

4. Прекратить деятельность регионального оператора ООО «МСК-НТ» и оплату его услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и установление норматива накопления твёрдых коммунальных отходов при отсутствии Постановления Правительства РФ №269 в период 2015—2016 годах без применения утверждённой Методики проведения замеров ТКО.

5. Прекратить деятельность ООО «МСК-НТ», не исполнившего с 01 января 2019 года свою обязанность по заключению договоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в отношении жителей многоквартирных домов, частного сектора, малого и среднего бизнеса.

6. Прекратить нарушение прав жителей Тульской области и г. Новомосковска региональным оператором ООО «МСК-НТ», управляющими организациями, органом местного самоуправления не заключившие обязательные договоры к началу «мусорной» реформы на коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. От главы МО г. Новомосковск Бирюлина А. А. прекратить прием на полигон ТБО в г. Новомосковске мусоровозов регионального оператора ООО «МСК-НТ» осуществляющих перевозку на захоронение вторсырья в нарушение Распоряжение Правительства от 25.07.2017 №1589-р.

8. Включить в общественный контроль за проводимыми замерами ТКО на территории г. Новомосковска, за ходом «мусорной» реформы в Тульской области из числа жителей г. Новомосковска — Седых Г. Г., Веденеева С. Н.

9. Категорически запретить ввоз мусора из других регионов на территорию Тульской области.

10. Требуем разъединить услугу по обращению с ТКО самовольно объединённую платёжным агентом ЦЕНТР «КРиС» с жилищной услугой в одной квитанции жителей г. Новомосковска с одним лицевым счётом.

Резолюция действительна с приложением подписей участников митинга, заверенная подписями организаторов митинга.

Мы обращаемся к руководителям средств массовой информации, активу общественных организаций, профсоюзам и партиям, поддержать наши требования, общими усилиями остановить реализацию такой «мусорной» реформы в Тульской области.

Предлагаем жителям всех муниципальных образований Тульской области последовать примеру жителей г. Новомосковска, Тульской области.

Мы заявляем, что будем продолжать отстаивать свои права и бороться до получения положительного результата.

Резолюцию направить Президенту РФ, Премьер-министру РФ, Председателю Совета Федерации, Председателю Государственной Думы, Генеральному Прокурору РФ, Губернатору Тульской области, Председателю Законодательного собрания Тульской области, Прокурору Тульской области, Главе администрации МО г. Новомосковск, Главе МО г. Новомосковск.