В Туле переизбрали председателя отделения «Яблока»

В Туле прошло заседание регионального отделения партии «Яблоко», на котором избрали председателя и делегата на федеральный съезд



Руководить тульским «Яблоком» по-прежнему будет Владимир Дорохов, он же представит реготделение на съезде 13-15 декабря в Москве.

В региональный совет «Яблока» избраны 7 человек, членом федерального совета — Дмитрий Чигинский.

На федеральном съезде демократы выберут нового председателя «Яблоко». На пост выдвинуты три кандидатуры: Эмилия Слабунова, Николай Рыбаков и Лев Шлосберг.