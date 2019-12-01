В Туле переизбрали председателя отделения «Яблока»

В Туле прошло заседание регионального отделения партии «Яблоко», на котором избрали председателя и делегата на федеральный съезд
Руководить тульским «Яблоком» по-прежнему будет Владимир Дорохов, он же представит реготделение на съезде 13-15 декабря в Москве.
В региональный совет «Яблока» избраны 7 человек, членом федерального совета — Дмитрий Чигинский.
На федеральном съезде демократы выберут нового председателя «Яблоко». На пост выдвинуты три кандидатуры: Эмилия Слабунова, Николай Рыбаков и Лев Шлосберг.