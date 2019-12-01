Тульское «Яблоко» может принять участие в довыборах 2020 года

Тульское «Яблоко» может выставить кандидатов на довыборы депутатов регионального парламента, которые пройдут в регионе в 2020 году.



Такую вероятность не исключил переизбранный руководитель регионального отделения Владимир Дорохов. Сложность заключается в том, что «Яблоку» для допуска кандидатов нужно собрать и заверить 1,5 тысячи подписей, тогда как парламентские партии могут автоматически их заявлять.

«Что касается местных выборов, то мы будем участвовать, если такие будут. На довыборах в 2020 году нужен яркий местный кандидат в Алексинском и Киреевском районах. У нас там есть местные отделения, но единственная сложность, и мы её признаем — это 1,5 тысячи подписей. На прошедших выборах в этом году был очень строгий подход к подписям. Если вы несогласованный кандидат, то попасть в бюллетень сложно, даже если нужно собрать всего 120 подписей», — сказал Дорохов в интервью «МК в Туле».

Довыборы в Тульскую областную Думу в 2020 году пройдут в Алексине и Киреевском районе. Это связано с делегированием Игоря Панченко в Совет Федерации и назначением Алексея Эрка министром здравоохранения региона. Оба сдавших мандаты депутата представляют партию «Единая Россия».