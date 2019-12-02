Бирюлин поручил снять замок с детской площадки в Новомосковске

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин поручил управляющей компании разобраться с тем, что детская площадка во дворе домов закрыта на замок.



Напомним, жители в соцсети пожаловались, что площадка во дворе дома №21 по улице Комсомольской закрыта на замок, а играть на ней могут только дети тех родителей, у которых есть ключи.

Детская площадка была установлена по программе «Народный бюджет», где было предусмотрено финансирование области, муниципалитета и жителей (некоторые родители сдавали на неё по 3 тысячи рублей).

Бирюлин пояснил, что днём на площадку должен быть абсолютно свободный доступ и неправильно, что туда могут попасть только избранные, сообщается на сайте администрации Новомосковска. Он поручил УК, чтобы ограничения по доступу на площадку были сняты.