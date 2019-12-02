Венёв загадили рекламой (фото)

02.12.2019 12:42

По всему Венёву расклеили рекламные объявления шубной ярмарки.

Такому вандализму подверглись жилые дома и коммерческие здания, заборы, остановки общественного транспорта. Не погнушались расклейщики рекламы даже мусорными контейнерами.

Жители просят привлечь к ответственности тех, кто разрекламировал своё мероприятие таким нечистоплотным способом.

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