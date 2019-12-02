Венёв загадили рекламой (фото)

По всему Венёву расклеили рекламные объявления шубной ярмарки.
Такому вандализму подверглись жилые дома и коммерческие здания, заборы, остановки общественного транспорта. Не погнушались расклейщики рекламы даже мусорными контейнерами.
Жители просят привлечь к ответственности тех, кто разрекламировал своё мероприятие таким нечистоплотным способом.
Сомневаюсь, что город получает какую то прибыль в бюджет от подобных мероприятий, а вот облик города и фасады зданий уродуются.
Кавалерийский закон, как говорится — Насрал и уехал... pic.twitter.com/Xb4HGteq8i
— Ширяев Сергей (@ShiryaevSergey) December 1, 2019