Тулякам запретят курить у подъездов и на парковках

Депутаты Тульской областной Думы рассмотрели в первом чтении законопроект, устанавливающий ряд дополнительных запретов на курение табака в общественных местах и помещениях.



Предлагается запретить курение: на остановках общественного транспорта и в пределах 10 метров от них; в парках, скверах, на набережных; на парковках и в подземных гаражах; в пределах 10 метров от подъездов жилых домов, входов в помещения магазинов и общепита; в местах проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных и общественно-политических мероприятий; в подземных и крытых надземных пешеходных переходах.

По мнению разработчиков, законопроект позволит сократить спрос на табачные изделия, будет способствовать профилактике заболеваний, связанных с потреблением табака, формированию ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака.