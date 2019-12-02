Туляков протестируют на старческое слабоумие

В 2019 году в России процедуру диспансеризации граждан дополнят новыми исследованиями.



Так, будут введены специфические тесты для пожилых людей с целью выявления неврологических отклонений (болезни Альцгеймера, Паркинсона) и старческой саркопении.

В дальнейшем в программу диспансеризации могут вернуть анализ крови на гликированный гемоглобин (указывает на наличие диабета или предиабет).

По результатам диспансеризации будет составляться карта здоровья каждого пациента. В случае обнаружения какого-либо заболевания человека обязаны поставить на диспансерное наблюдение.

В 2018 году диспансеризацию прошли 33 млн россиян, почти у каждого третьего были обнаружены хронические заболевания. В 2020 году в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры предусмотрено 16,7 млрд рублей.