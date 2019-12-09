В 2020 году в России ждут больше ста тысяч трудовых мигрантов

В 2020 году российской экономике потребуется 105 тысяч иностранных работников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Такая цифра прописана в проекте постановления правительства. Речь идёт о квоте для визовых мигрантов, безвизовые приезжают в Россию без квот.

Как пояснила Голикова, потребность в визовых мигрантах определена на основании предложений регионов и сформирована с учетом приоритетного предоставления рабочих мест российским работникам, а также на основании тенденций на рынке труда. Привлекаться такие иностранцы будут в основном на рабочие места, требующие наличия профессиональной квалификации.

«Это 96,5% от потребности на 2020 год. Например, на места работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, планируется привлечь около 30 тысяч человек. В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность — почти 12 тысяч человек. В качестве операторов и машинистов промышленных установок — более двух тысяч», — сказала она.