Ушла вслед за шефом: в тульском минздраве ещё одна отставка

Замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина покинула свой пост, который занимала с 2016 года.



После отставки экс-министра Андрея Третьякова она некоторое время являлась исполняющим обязанности главы ведомства.

Третьяков покинул пост по собственному желанию 10 октября после того, как за коррупцию был задержан главный врач Суворовской районной больницы Сергей Кудряшов. Спустя пару недель Третьяков возглавил горбольницу в подмосковных Мытищах.

28 октября министром здравоохранения Тульской области был назначен Алексей Эрк.