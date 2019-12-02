В Туле хотят реконструировать велотрек за четверть миллиарда рублей

В Туле намерены реконструировать велотрек. Это обойдётся в 227 млн рублей.



Откуда взять средства — пока неясно. Правительство Тульской области занято поиском источников финансирования. Но заявку на реконструкцию уже одобрил российский Минспорт. Ожидается, что часть денег могут добавить из федерального бюджета.

Напомним, осенью 2019 года мэром Тулы стала велосипедистка Ольга Слюсарева.

В 2019 году тульскому велотреку исполнилось 123 года. В ходе последней реконструкции (тогда ремонтировали западную трибуну) была выявлена растрата бюджетных средств.

Ранее Тульская область неоднократно заявляла о намерении получить средства из федерального бюджета на строительство крытого велоцентра.