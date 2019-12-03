Против жителей не пойдут: в Туле не будут надстраивать «Цветной бульвар»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал жителей, которые выступили против надстройки торгового центра «Цветной бульвар» на проспекте Ленина в Туле.



В июне проект одобрил Градостроительно-земельный Совет Тулы под председательством главы регионального правительства Валерия Шерина. По мнению членов этого Совета, «необходимость модернизации» цветочного магазина «давно назрела». На сторону застройщика встали и некоторые СМИ. Однако жители были с этим категорически несогласны.

25 ноября в Туле прошли публичные слушания по вопросу надстройки ещё одного этажа ТЦ, где хотят разместить ресторан кухонь народов мира. Туляки единогласно выступили против такой инициативы. При этом многие жители потребовали не только отказаться от реконструкции здания, но и вообще снести его, как нарушающее всевозможные нормы.

В ближайшее время вопрос заключение комиссии по публичным слушаниям будет представлено в городскую администрацию. Глава региона Алексей Дюмин также сообщил, что никакой надстройки не будет.

Тем не менее, есть претензии и к нынешнему строению. Торговый центр слишком близко расположен к дому, что создаёт угрозу в случае ЧП; шум и светящиеся вывески мешают жителям отдыхать вечером и спать ночью. Туляки требуют провести экспертизу здания.

«К работе так называемому Градостроительного совета вопросов много было всегда. Много раз общественность и активисты Тулы требовали его переизбрания и реорганизации, включения в его состав профессионалов -специалистов и общественности как равноправных членов. Но чиновники стоят насмерть, защищая свой бастион, своё право делать так, как им хочется. Даже превышая полномочия этого так называемого Совета, который по сути своей всего лишь совещательный орган и никоим образом принимать решения и одобрять что либо не может», — отмечал тульский краевед Сергей Демидов.