В Алексине рыбак утонул и вмёрз в Оку

В Алексине 34-летний мужчина утонул во время зимней рыбалки.



Алексинец пропал ещё 29 ноября. Его тело нашли только вчера. Оно вмёрзло в лёд ниже по течению от того места, где мужчина рыбачил. По факту случившегося проходит доследственная проверка.

Напомним, в конце ноября в Одоевском районе сотрудники МЧС сумели спасти двоих рыбаков, провалившихся во время ловли рыбы на реке Мизгея.

После этого губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главам всех муниципалитетов срочно установить информационные щиты о запрете выхода на лёд.