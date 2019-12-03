Бывшему главврачу Суворовской райбольницы продлили срок домашнего ареста

Суворовский районный суд продлил срок домашнего ареста бывшему главному врачу районной больницы Сергею Кудряшову. Судебное заседание прошло 29 ноября.



Напомним, Кудряшова обвиняют в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 1,5 млн рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет.

По данным следствия, взятку Кудряшову передали утром 5 октября в здании больницы. Посредник вручил главврачу 84,9 тысячи рублей от медработников за «покровительство по службе, выражающееся в совершении действий, направленных на создание благоприятных условий труда медицинским работникам и способствовании начислению им повышенной ежемесячной стимулирующей выплаты к заработной плате». Суд избрал Кудряшову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 декабря 2019 года.

Ранее о том, что в райбольнице существует непрозрачная система начисления зарплаты врачам, рассказывал общественный активист Алексей Риттер.

Ранее Кудряшов проходил фигурантом по 13 эпизодам уголовного дела о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ).

Спустя несколько дней после громкого задержания главврача Суворовской больницы ушёл в отставку по собственному желанию министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.