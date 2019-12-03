Караулов назвал проблемы Дюмина, которые мешают его политической карьере

Журналист Андрей Караулов назвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина одним из самых доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, но отметил, что в политической карьере ему мешают ряд факторов.



«Он — бывший охранник Президента. Говорят, Дюмин спас Президенту жизнь. Застрелил медведя, который шарился рядом с палаткой Президента, когда Президент и Шойгу ночевали в тайге. Правда, есть проблема. Покойный академик Виктор Ивантер информировал Президента, что Тульский губернатор, при всех его неоценимых заслугах перед областью, слабо разбирается в экономике и не умеет говорить легко и свободно, боится журналистов. Язык, одним словом, не подвешен», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Таким образом, по мнению Караулова, на президентский пост он претендовать не сможет. Тем не менее, отметил журналист, Дюмин может стать во главе «конторы».

«В ближайшее время он, очевидно, возглавит ФСБ, а генерал армии Александр Бортников, один из самых честных и порядочных людей в окружении Президента, возглавит Совет Безопасности РФ, чьи полномочия резко возрастут», — уточнил он.

Год назад о том, что Дюмин может возглавить ФСБ, писало «Первое антикоррупционное СМИ». За последние три года политологи уже сватали тульского губернатора в преемники Владимира Путина на посту президента страны, премьер-министры, главы Минобороны, МЧС и Росгвардии.