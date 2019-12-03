Экс-главе Иваньково грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество с землёй

Стали известны подробности уголовных дел в отношении бывшего главы МО Иваньково Ясногорского района Василия Васильева.



Экс-чиновник подозревается в мошенничестве в крупном размере, связанном с незаконным захватом земель.

В 2014 году он предоставил заведомо ложные данные об объектах недвижимости на двух земельных участках площадью 2 тыс. и 3 тыс. кв. м, что позволило заключить на подставное лицо два договора купли-продажи по льготной цене. Ущерб составил более 1,4 млн рублей. Василий Васильев покинул свой пост осенью 2017 года.

По результатам прокурорской проверки возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения в крупном размере).

Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 100-500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет.

По неофициальным данным, Васильеву через посредников принадлежат не менее тысячи га земли, которая ушла под дачное строительство.

Ранее фигурантами уголовных дел за мошенничество с землёй становились экс-глава Ясногорского района Екатерина Абросимова, бывший депутат Александр Прощенко и его подельник Виктор Добрай.