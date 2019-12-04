Тульских пенсионеров обманывают псевдомедики

Тульские пенсионеры всё чаще становятся жертвами псевдомедиков, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Туляков обзванивали сотрудники медицинских центров, приглашая их пройти бесплатное обследование. Затем пожилым людям сообщали об имеющихся у них заболеваниях и предлагали пройти лечение. Пенсионеры выходили из центров с кредитными договорами на сумму от 60 до 120 тысяч рублей. Впоследствии эти медицинские центры закрывались, но кредиты приходилось выплачивать.

За последние три года управление Роспотребнадзора в судебном порядке вернуло пенсионерам и инвалидам в сумме более 4 млн рублей.