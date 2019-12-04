Стравить жителей - тактика тульских застройщиков?

Коммерсанты решили взять жителей туляков измором?



В Туле прошли публичные слушания по вопросу застройки участка на улице Галкина, 29А.

Последние 10 лет здесь располагалась автостоянка. Теперь на земле хотят построить супермаркет. Жители близлежащих домов выступают против, кроме того, в нескольких десятках метров находятся две школы и детский сад, сотрудники которых изначально были против строительства. Они предпочитают, чтобы территорию привели в порядок, а в лучшем случае — использовали её, как и задумывалось изначально, для строительства спортивного комплекса.

«Два с лишним месяца назад мнение участников слушаний разделились. Поэтому в этот раз коммерсанты привели с собой активную „группу поддержки“, состоящую из граждан, проживающих в нескольких кварталах от обсуждаемой территории. Они активно ратовали за строительство магазина, несмотря на то, что в шаговой доступности от места застройки уже есть как минимум два супермаркета. Кроме того, В 150 метрах от участка находится „Пятёрочка“ – точно такая же, которую хотят построить на месте автостоянки», — рассказал руководитель тульского отделения «Справедливой России» Сергей Гребенщиков.

В сентябре инициаторы застройки столкнулись с активным сопротивлением жителей и решили отложить обсуждение «до лучших времён», сославшись на то, что проект требует доработки. Но эта доработка, как выяснилось, была формальной – к магазину «пририсовали» два парковочных места.

«На декабрьских слушаниях владельцы участка попытались взять жителей „измором“ и спровоцировать конфликт между сторонами, а чиновники, судя по всему, заняли выжидательную позицию. По закону, публичные слушания можно проводит неограниченное количество раз, поэтому откладывать принятие итогового решения можно до бесконечности. Более того, на слушаниях в адрес жителей прозвучала недвусмысленная угроза – мол, не хотите супермаркет, мы тут жилой дом воткнём, и вам придётся с этим жить. Неужели инициаторы строительства готовы добиться своего любым путём, вплоть до банального измора и неприкрытого шантажа? В конце концов, введённым в заблуждение жителям просто надоест ходить на слушания и тогда можно будет повернуть ситуацию в свою сторону», — отмечает Гребенщиков.

Отметим, что конфликт между жителями попытались спровоцировать и во время ситуации с надстройкой второго этажа торгового центра «Цветной бульвар» на проспекте Ленина в Туле. Жильцы соседнего дома единогласно выступали против строительства и размещения здесь ресторана кухонь народов мира, тогда как СМИ опубликовали статью, в которой некие анонимные жители приняли сторону застройщика. В итоге губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял сторону противников застройки.