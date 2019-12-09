Кто кому начальник?

Высшие должностные лица в тульских муниципалитетах опосредованно подчиняются главам местных администраций, с которыми подписывают контракт от лица депутатов.



Так, в Ефремове глава МО Алексей Богатырёв является директором муниципального унитарного предприятия «АгроКомСлужба», учредитель которого — администрация города, которую возглавляет Сергей Балатабаев, отметил телеграм-канал «Тульский патронташ».

В Алексине Эдуард Эксаренко ранее возглавлял МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Алексин», подчиняющееся администрации города во главе с Павлом Фёдоровым, а сейчас здесь же является заместителем директора.

Глава Новогуровского Маргарита Евдокимова — исполнительный секретарь местного отделения «Единой России», которым руководит глава администрации посёлка Олеся Незнанова.