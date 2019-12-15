Директора карьера в Тульской области осудили за сокрытие налогов

В Ефремове директор ООО «Каменский горный карьер» осуждён за сокрытие денежных средств, за счет которых должны были взиматься налоги и взносы.



Выплаты он не производил в период с 9 ноября 2018 года по 21 апреля 2019 года. Сумма сокрытых денег превысила 2,8 млн рублей.

Фигурант уголовного дела признал вину и возместил ущерб в полном объёме в ходе предварительного расследования.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей.