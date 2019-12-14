Житель Богородицка получил 9 лет тюрьмы за конфликт в ночном клубе

В Богородицке суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор обвиняемому в покушении на убийство.



16 июня 2019 года мужчина, находясь в ночном клубе «Эра» в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с незнакомым ему посетителем нанёс тому три удара ножом в живот. Пострадавший сумел вырваться и покинуть место происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Коллегия присяжных вынесла единодушный обвинительный вердикт. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.