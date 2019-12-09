Заокских дачников обворовывал рецидивист

36-летний ранее судимый житель Заокска Тульской области предстанет перед судом за совершение краж из жилых домов.



Он обвиняется в совершении четырёх преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, 8 мая, 19 и 29 июля, 20 августа 2019 года мужчина проникал в жилые дома, расположенные на территории садоводческого товарищества «Пион», откуда тайно похитил инструменты, электрооборудование, продукты питания, бытовую технику, причинив собственникам материальный ущерб на общую сумму более 370 тысяч рублей.

Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в Заокский районный суд.