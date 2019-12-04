В Алексине 52 семьи дождались переселения

В Алексине 52 семьи переселили из семи аварийных жилых домов.



Ранее городу выделили около 120 млн рублей по региональной адресной программе, которая реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

До 1 сентября 2025 года планируется переселить ещё 5 тысяч человек из 315 аварийных домов общей площадью более 107 тысяч кв. м в 13 муниципальных образованиях (Тула, Алексин, Новомосковск, Донской, Богородицкий, Венёвский, Заокский, Кимовский, Киреевский, Суворовский, Узловский, Щёкинский и Ясногорский районы).