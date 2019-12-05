Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?

Администрация Тулы не хочет выполнять российские законы в области безопасности дорожного движения.



Ещё в марте 2019 года туляки обращались к губернатору Алексею Дюмину с просьбой отремонтировать дорожное покрытие на улице Сызранская — ответа не последовало. В апреле пришлось писать уже в прокуратуру — но тоже безрезультатно.

В мае пришёл ответ из администрации города от руководителя управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, где тот отчитался об успешно завершённом ямочном ремонте.

В июне начальник отдела ГИБДД Сергей Катков вынес представление заместителю начальника управления по транспорту Дмитрию Борисову.

В ответе на повторное обращение в прокуратуру в октябре 2019 года говорится, что очередное предписание исполнено 18 ноября. Однако по факту вся улица в ямах.

Члены кооператива №30 и другие жители Тулы призывают расследовать бездействие администрации в отношении обеспечения безопасности дорожного движения, нарушающее права как налогоплательщиков и права на жизнь.













