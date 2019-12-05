Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?

Администрация Тулы не хочет выполнять российские законы в области безопасности дорожного движения.

Ещё в марте 2019 года туляки обращались к губернатору Алексею Дюмину с просьбой отремонтировать дорожное покрытие на улице Сызранская — ответа не последовало. В апреле пришлось писать уже в прокуратуру — но тоже безрезультатно.

В мае пришёл ответ из администрации города от руководителя управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, где тот отчитался об успешно завершённом ямочном ремонте.

В июне начальник отдела ГИБДД Сергей Катков вынес представление заместителю начальника управления по транспорту Дмитрию Борисову.

В ответе на повторное обращение в прокуратуру в октябре 2019 года говорится, что очередное предписание исполнено 18 ноября. Однако по факту вся улица в ямах.

Члены кооператива №30 и другие жители Тулы призывают расследовать бездействие администрации в отношении обеспечения безопасности дорожного движения, нарушающее права как налогоплательщиков и права на жизнь.

Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?
Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?
Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?
Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?
Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?
Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?
Тульские чиновники не стремятся выполнять законы?