В Тульской области будут штрафовать за коммерческую парковку во дворах

С 1 января 2020 года автовладельцы, припарковавшие на ночь коммерческий транспорт во дворах жилых домов, будут получать штрафы.



Новое правило ГИБДД распространяется как на владельцев «ГАЗелей», так и на каршеринговые машины. Штрафы составят 1-5 тыс. рублей.

Кроме того, за езду по по дорогам общего пользования без номеров будет грозить штраф минимум на 5 тыс. рублей, также водителей будут лишать прав.

Максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью вырастет с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Штрафовать за тонированные «не по ГОСТу» стёкла будут на 500 рублей, но снимать пленку разрешат через сутки после составления протокола, а не на месте.