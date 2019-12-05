Полигон в Тульской области рекультивируют за 64 млн рублей

В Арсеньевском районе рекультивируют выведенный из эксплуатации мусорный полигон за 64 млн рублей.



Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Уже законсервировано тело полигона, установлен верхний защитный экран, для отвода дренажных вод обустроена система сбора и отвода фильтрата.

С 2016 года в Тульской области рекультивировали 6 крупных свалок, до конца года должны закрыть ещё две в Богородицком районе.

Также разработана документация на рекультивацию шести свалок общей площадью 36,4 га в Белёвском, Киреевском (три объекта), Заокском районах и посёлке Славный).