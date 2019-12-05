Провал для Крыгина: из-за бездействия тульских чиновников тонны стройматериалов ушли в пропасть

Из-за некомпетентности тульских чиновников проблема с «долиной смерти» на Щёкинском шоссе не решалась несколько лет.



Осенью здесь был закрыт проезд транспорта из-за образовавшегося карстового провала. Яма превысила 10 метров в глубину и 3,5 метра в диаметре. По словам главы региона, тульские чиновники знали о проблеме несколько лет, но специалистов для её решения привлекли только сейчас.

«Полнейшее безобразие! Хочу отметить некомпетентность тех людей, которые на протяжении четырёх лет наблюдали за этой историей. Несколько тонн щебня и песка ушли в пропасть, хотя эти материалы мы могли использовать на другие виды работ. Это можно было сделать намного раньше, намного быстрее», — отметил губернатор Алексей Дюмин в ходе обследования дороги.

В октябре к ремонтным работам приступила подрядная организация ООО «Урожай 71». Сумма муниципального контракта составляет 13 млн рублей. По словам главы горадминистрации Дмитрия Миляева, на сегодняшний день выполнено более 80% работ.

Движение по Щёкинскому шоссе должны восстановить 15 декабря, обеспечить выполнение работ в срок должен ответственный за все дорожные и транспортные работы замглавы администрации Тулы Алексей Крыгин.

Как ранее рассказывал Крыгин, на Щёкинском шоссе систематически образуется провал из-за суффозионного процесса размывания глиняных частиц техногенными водами.