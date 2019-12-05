«Железных коней» туляков обворовывал цыган

Тульская полиция задержала группу подозреваемых в краже с припаркованных машин колёс и аккумуляторов.



Двое ранее судимых мужчин, один из которых — представитель цыганского этноса, совершили 27 краж, рассказали в региональном УМВД. Предполагается, что у них есть и третий сообщник.

Злоумышленники 8 раз снимали колёса с машин преимущественно отечественных марок, 19 раз забирали аккумуляторы. Они приезжали на места преступления на автомобиле без регистрационных знаков. Вычислить подельников, которые орудовали в разных районах Тулы, помогли камеры видеонаблюдения, беседы с очевидцами и оперативные мероприятия.

Оказалось, что колёса и аккумуляторы мужчины продавали, но в одном случае зимнюю резину и диски оставили себе. Попались они на месте очередного преступления.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Выясняются все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых.