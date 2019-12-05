В России выросло число ДТП с участием автобусов

Число аварий с участием автобусов в России увеличилось на 12% в период с января по октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 5,6 тыс. ДТП с участием автобусов, из них 4,99 тыс. аварий произошло по вине водителей. В результате происшествий погибли 263 человека, более 8,2 тыс. пострадали.

На 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число аварий с участием пьяных водителей автобусов. За 10 месяцев 2019 года произошло 54 ДТП с нетрезвыми водителями автобусов за рулём.

1 марта 2019 года вступил в силу закон о лицензировании автобусных перевозок. Документ ввёл обязательное лицензирование любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам или для собственных нужд.

Исключение составляют перевозки по дорогам не общего пользования (например, по закрытой территории предприятия), а также перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Следственного комитета РФ.

Кроме того, закон обязал водителей автобусов с 1 ноября 2019 года устанавливать и использовать тахографы — устройства для регистрации режима работы и отдыха водителей.