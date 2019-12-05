В Алексине фермершу привлекли к ответственности за антисанитарию

Владелицу фермы в деревне Божениново Алексинского района привлекли к административной ответственности за антисанитарию и ненадлежащее содержание домашней скотины и птицы.



Жители пожаловались, что участок, на котором располагается хозяйство, не огорожен. В результате животные разбредаются по деревне и заходят на территории частных домовладений. Кроме того, за животными плохой уход — они больные и неухоженные.

По результатам проверки комитета ветеринарии Тульской области владелица фермы привлечена к административной ответственности. Кроме того, оказалось, что фермерша самовольно заняли лишнюю территорию, по факту этого нарушения меры будет принимать управление Росреестра.



