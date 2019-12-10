В России могут запретить уродовать кондиционерами исторические здания

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия.



Документ запрещает устанавливать внешние блоки кондиционеров, антенны, в том числе спутниковые, и другие технические устройства и за исключением устройств охраны и сигнализации на фасадах зданий, признанных объектами культурного наследия, если фасад относится к его предмету охраны.

Оборудование, установленное до вступления закона в силу на фасадах жилых домов, признанных ОКН, подлежит демонтажу только при реставрации. Оборудование, установленное на фасаде объекта культурного наследия, не относящегося к жилищному фонду, подлежит демонтажу в течение 180 дней со дня вступления законопроекта в силу.