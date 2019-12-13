Аварийность домов будут определять по новым правилам

Правительство России изменило порядок определения, является ли дом подлежащим сносу или реконструкции.



Теперь в многоквартирном доме, признанном аварийным, все жилые помещения без исключения автоматически признаются не пригодными для проживания.

«Изменения в положение о признании домов аварийными были разработаны с учётом существующей практики субъектов страны при реализации программ по расселению жителей аварийных домов, чтобы определить и использовать однозначные для всех критерии отнесения строений к аварийным. Для определения состояния конструкций дома проводится инструментальное обследование, которое может выполняться только специализированными организациями с соответствующим разрешением», — сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

В новом постановлении подчеркнуто, что, если дом признан аварийным, то все квартиры в нём «автоматически» признаются аварийными.

«Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного дома не соглашались с принятым решением и считая, что их жильё соответствует всем необходимым нормам, отказывались от расселения. При этом если дом признан аварийным, то это создаёт угрозу для жизни во всех жилых помещениях, поэтому и необходимы меры по переселению граждан в новое жильё», — отметил Егоров.

Ранее считалось, что в зоне риска — дом, в котором деформация фундаментов, стен и несущих конструкций свидетельствовала «об исчерпании несущей способности и опасности обрушения». Теперь формулировка иная: основанием для признания дома аварийным станут повреждения и деформации несущих строительных конструкций, свидетельствующие опять же об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. В признаки аварийности включен крен несущих конструкций, который может вызвать потерю устойчивости дома.

В первоначальной редакции документа предлагалось ввести понятие «ветхого» дома — к таким могли быть отнесены здания с креном, дефектами и повреждениями, при которых отсутствует опасность их внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. Предлагалось разрешить эксплуатацию таких зданий при условии, например, мониторинга их технического состояния. Однако в окончательный текст документа это положение не вошло.

Также поставлена точка в споре, чьё заключение считать экспертной оценкой при проведении оценки состояния дома. Документ определяет, что это члены саморегулируемой организации изыскательских организаций. Ранее дома признавались аварийными на основании решения межведомственной муниципальной комиссии.