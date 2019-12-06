Ущерб от незаконных вырубок леса в России превышает 12 млрд рублей в год

Незаконные вырубки леса ежегодно наносят стране ущерб в размере не менее 12 млрд рублей, сообщили в Счётной палате.



Ведомство проверило эффективность использования лесных ресурсов и пришло к заключению, что на протяжении последних десяти лет в стране незаконно вырубается 1,3 млн кубов в год.

Счётная палата, что эта ситуация стала возможной в результате низкого контроля со стороны правоохранителей, сотрудников лесной охраны, а также отсутствия единого подхода к патрулированию лесов и общих требований к деятельности пунктов приёма, хранения и отгрузки древесины.

В числе проблемных вопросов контрольное ведомство назвало и то, что в России не реализовано право сотрудников лесной охраны на ношение и применение служебного оружия, которое предусмотрено Лесным кодексом.