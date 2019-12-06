В Туле произошёл пожар на хлебокомбинате

В Туле загорелось здание Тульского комбината хлебопродуктов на улице Дачная.



Происшествие случилось утром 6 декабря. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 07:45 мск.

Прибывшие на место спасатели обнаружили задымление на пятом этаже здания. Были эвакуированы 15 работников предприятия.

В результате пожара произошло тление комбикорма на площади 9 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий от МЧС привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.