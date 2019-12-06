Следственный комитет: Автокран, раздавивший водителя грузовика в Туле, был установлен с нарушениями

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, в связи с падением автокрана на стоявший рядом грузовик.



Происшествие случилось 3 декабря в Туле на улице Пузакова. При производстве погрузочных работ произошло обрушение стрелы автокрана, принадлежащего ООО «Внешстройцентр», на кабину грузового автомобиля. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ. По данным следствия, кран был установлен в нарушение регламентированных норм и правил. В ходе дальнейших действий будут установлены лица, ответственные за обеспечение соблюдения правил безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ, сообщили в СУ СК по Тульской области.