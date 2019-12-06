Жители просят Дюмина навести порядок в Узловой

В соцсетях появилось обращение жителей Узловой, в котором говорится, что администрация района, «не обращая внимание на действующие законы», хочет организовать обустройство и содержание контейнерных площадок организовать за счёт собственников помещений многоквартирных домов.



Уборка мест погрузки твёрдых коммунальных отходов — обязанность регионального оператора. Он обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории субъекта РФ в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

По договору на оказание услуг региональный оператор обязуется принимать ТКО в объёме и в местах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение. Региональный оператор отходами отвечает за обращение с ТКО с момента их приёма путём погрузки в мусоровоз, согласно правилам, утверждённым постановлением правительства РФ №1156 от 12 ноября 2016 года. При этом, согласно пункту 2, погрузка ТКО включает в себя уборку мест погрузки.

Однако администрация Узловского района снова вынесла этот вопрос на обсуждения общественной палаты Узловского района, на которую был приглашен начальник Госжилинспекции Тульской области.

«Уже ясно, что администрация Узловского района под руководством Терехова Н. Н., не выполнила размещение контейнерных площадок на территории района, несмотря на то, что для этой цели им были выделены деньги бюджетом и губернатором. Сейчас нужно отчитаться за эти деньги, поэтому администрация, полагаем, решила пойти на хитрость и пояснить, что этого не было сделано по той причине, что собственники МКД решили разместить эти контейнерные площадки на своей территории. Ну как такому не поверить, ведь каждый житель мечтает платить за коммунальные услуги побольше? Идея, что собственники сами хотят взвалить на себя материальную ответственность за площадки, уже выглядит как издевательство со стороны администрации.

На общественном совете приглашённый начальник ГЖИ Тульской области мало того, что неправильно цитировал законодательство, отстаивая позицию администрации и пренебрегая мнением жителей города, так он стал всех убеждать, что убирать контейнерные площадки будут управляющие компании, за это собственникам МКД не придётся доплачивать деньги, и тариф за содержания жилья повышен не будет.

Разумеется, звучит это абсурдно, поскольку очевидно, что коммерческая организация – управляющая компания бесплатно этого делать не будет. К примеру, в районе квартала 50 лет Октября 7 контейнерных площадок, их уборка даже раз в неделю потребует значительных людских и временных ресурсов, техники и т. д. Не просто так управляющая компания инициализирует общие собрания собственников МКД, где отдельными пунктами ставятся вопросы про размещение и обслуживание площадок за счёт собственников. Про то, как управляющие компании города такие собрания „проводят“ отдельная больная история: введение людей в заблуждение, подписи за „мёртвые души“, подделка подписей, подкладывание реестров от других собраний, список можно продолжить.

Отдельный вопрос к начальнику ГЖИ, который возглавляя организацию, призванную, в том числе, следить за выполнением законодательства в сфере ЖКХ, защищать права собственников жилых помещений, встаёт на сторону администрации и управляющих компаний, даже минимально не разбираясь в вопросе. Он же в своё время на встрече с жителями Узловой по обсуждению мусорной реформы был удивлен, что малолетних детей нужно регистрировать по месту жительства родителей и соответственно платить за вывоз мусора и за них тоже. Вот и сейчас он говорит такое, что возникают обоснованные сомнения в его компетенции.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что администрация Узловского района саботирует мусорную реформу, отказываясь устанавливать на территории района контейнерные площадки, которые уже как два года должны быть размещены и документально оформлены, не забывая при этом прикрываться простыми жителями. В итоге за свою некомпетентность и неисполнение законодательства администрация планирует заплатить деньгами граждан — собственников многоквартирных домов, придумав ещё одну подать для населения. Это и произойдёт, если не вмешается областная власть, поэтому жители решили, что срочно нужно обращаться к губернатору для того, чтобы он навёл порядок в Узловой», — говорится в обращении.