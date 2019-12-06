Тульских свиноводов хотят освободить от налога на имущество

В Тульскую областную Думу внесён законопроект, предлагающий внести поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций».



Автором законопроекта значится губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Документ предлагает расширить меры поддержки организаций, реализующих крупные инвестиционные проекты в свиноводческой сфере.

Так, предлагается освободить на 7 лет от налога на имущество организации и их подразделения, занимающиеся свиноводством и производством кормом для животных. Это касается только имущества, состоящего на балансе и используемого непосредственно в процессе производства продукции свиноводства и кормов.