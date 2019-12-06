Привокзальный округ Тулы превратили в гетто?

Добраться до тульского посёлка Мясново в вечернее время суток можно только пешком.



После 21:00 мск сюда не ходят муниципальные автобусы, а маршрутки — уже после 19:00 мск, жалуются туляки.

«2,5 часа в пути — если без ребёнка, без вещей и без инвалидности, или на такси (если средства есть). Почему муниципалы превратили привокзальный район в гетто с принудительным режимом передвижений?» — возмущены жители.

Согласно действующему с 2018 года расписанию маршрута, опубликованному на сайте администрации Тулы, в рабочие дни автобусы должны совершать 79 рейсов, а уезжать в гараж — за полночь. В выходные дни количество рейсов немного сокращается, но в вечернее время автобусы по-прежнему должны выходить на маршрут.